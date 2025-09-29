Раскрыты подробности нового дела свердловского застройщика, который обличил экс-мэра

Новое уголовное дело учредителя свердловской строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова связано с квартирами для сирот, которые его компания возводила в регионе. Следствие считает, что работы проводились по завышенной цене, сказал источник URA.RU, близкий к следствию.
«По версии следствия, компания „Жилые кварталы“ продавала квартиры ГКУ СО „Фонд жилищного строительства“. Однако стоимость была завышена на 30%. Разница якобы шла в карман Мамедову», — сказал собеседник агентства.
Против Мамедова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Его защита считает, что дело было возбуждено необоснованно. «На наш взгляд, следствие ошибочно видит мошеннические действия, поскольку Мамедов добросовестно и качественно выполнял все возложенные на него обязанности. Мы делаем все необходимое для его защиты» — добавила его адвокат Юлия Бакун. В областном СУ СК тему не комментируют.
Ранее URA.RU писало, что замдиректора «Фонда жилищного строительства» Игорь Дорофеев стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Силовики считают, что чиновник якобы может быть причастен к махинациям с закупкой квартир для сирот. Он мог пойти на сделку со следствием, 15 сентября его перевели под домашний арест из СИЗО.
Мамедова задержали в феврале по обвинению во взятке в 6,3 млн рублей экс-мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. Защита говорила корреспонденту, что Пильников якобы вымогал деньги у Мамедова. 3 июля Кировский райсуд приговорил Мамедова к лишению свободы. Он пытался обжаловать приговор, но облсуд отказал в удовлетворении жалобы.
Сарраф признавался, что жаловался на Пильникова в силовые структуры. Бывший глава Дегтярска был задержан в начале декабря 2024-го. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. На допросах Пильников вину признал. Суд назначил ему десять лет лишения свободы, но позже тюремный срок сократили на два года.
Считается, что он дал показания на бывшего главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас находится в СИЗО. Ему вменяют крупную взятку. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.
