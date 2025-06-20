Суд продлил арест свердловскому застройщику, у которого вымогал взятку экс-мэр Дегтярска

Ленинский райсуд Екатеринбурга оставил в СИЗО главу свердловской строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, обвиняемого в даче взятки бывшему мэру Дегтярска Вадиму Пильникову, рассказал URA.RU адвокат Мамедова Мирзага Азизов. Ранее предыдущий защитник арестованного говорил, что Мамедов был вынужден дать взятку тогдашнему мэру, потому что тот якобы вымогал у него деньги.
«Его оставили в СИЗО до 30 июля. Для рассмотрения дела по существу», — сказал Азизов.
Саррафа Мамедова задержали в начале года. Ему вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным URA.RU, он занимался в Дегтярске строительством жилья для сирот и переселенцев. Работы были выполнены плохо, при этом Пильников подписанные акты якобы принял. При этом адвокат арестованного заявлял, что все возведенные Мамедовым объекты прошли государственную строительную экспертизу.
Арестованный пошел на сделку со следствием. По словам Азизова, Пильников не хотел принимать уже построенные объекты без взятки.
Пильникова задержали в начале декабря 2024 года. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. На допросах Пильников вину признал. Считается, что он дал показания на бывшего главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас находится в СИЗО. Ему вменяют крупную взятку. В июне Пильникова посадили в колонию на десять лет. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.
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