После заседания Совфеда назначение прокурора ХМАО вышло на финишную прямую
Совет Федерации согласовал кандидатуру Попова на должность прокурора Югры
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Совет Федерации согласовал кандидатуру Дмитрия Попова на должность прокурора ХМАО. Письмо итогам консультаций будет направлено президенту России Владимиру Путину, об этом стало известно на очередном заседании Совфеда.
«[Рассмотрена кандидатура] Попова Дмитрия Ивановича на должность прокурора ХМАО-Югры. […] По итогам состоявшихся консультаций председатели комитета направили Валентине Ивановне Матвиенко доклады для информирования президента Российской Федерации о состоявшихся консультациях», — заявил сенатор Андрей Клишас.
Бывший прокурор Югры Евгений Ботвинкин рекомендован Совфедом на должность главы надзорного ведомства Республики Тыва. Как заявила председатель Совета Федерации Матвиенко — письмо о результатах проведения консультаций будет направлено президенту.
