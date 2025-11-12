После заседания Совфеда назначение прокурора ХМАО вышло на финишную прямую

Совет Федерации согласовал кандидатуру Попова на должность прокурора Югры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет Федерации согласовал кандидатуру Дмитрия Попова на должность прокурора ХМАО. Письмо итогам консультаций будет направлено президенту России Владимиру Путину, об этом стало известно на очередном заседании Совфеда.

«[Рассмотрена кандидатура] Попова Дмитрия Ивановича на должность прокурора ХМАО-Югры. […] По итогам состоявшихся консультаций председатели комитета направили Валентине Ивановне Матвиенко доклады для информирования президента Российской Федерации о состоявшихся консультациях», — заявил сенатор Андрей Клишас.