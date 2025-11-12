Логотип РИА URA.RU
Общество

После заседания Совфеда назначение прокурора ХМАО вышло на финишную прямую

12 ноября 2025 в 13:51
12 ноября 2025 в 13:51
Совет Федерации согласовал кандидатуру Попова на должность прокурора Югры

Совет Федерации согласовал кандидатуру Попова на должность прокурора Югры

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет Федерации согласовал кандидатуру Дмитрия Попова на должность прокурора ХМАО. Письмо итогам консультаций будет направлено президенту России Владимиру Путину, об этом стало известно на очередном заседании Совфеда.

«[Рассмотрена кандидатура] Попова Дмитрия Ивановича на должность прокурора ХМАО-Югры. […] По итогам состоявшихся консультаций председатели комитета направили Валентине Ивановне Матвиенко доклады для информирования президента Российской Федерации о состоявшихся консультациях», — заявил сенатор Андрей Клишас.

Бывший прокурор Югры Евгений Ботвинкин рекомендован Совфедом на должность главы надзорного ведомства Республики Тыва. Как заявила председатель Совета Федерации Матвиенко — письмо о результатах проведения консультаций будет направлено президенту.

