Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Кремль — URA.RU: Россия придает большое значение подписанию декларации с Казахстаном

Песков: Россия придает большое значение подписанию декларации с Казахстаном
12 ноября 2025 в 14:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Россия и Казахстан подпишут декларацию о переходе отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщил Дмитрий Песков

Россия и Казахстан подпишут декларацию о переходе отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщил Дмитрий Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия придает большое значение подписанию декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве с Казахстаном. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, почему речь идет о декларации, а не договоре.

«Это декларация подписная, подписывается на высшем уровне, поэтому это документ, которому мы придаем очень большое значение, которое трудно переоценить», — сказал Песков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе его визита в Москву будет подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он посещает российскую столицу 11-12 ноября.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал