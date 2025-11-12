Кремль — URA.RU: Россия придает большое значение подписанию декларации с Казахстаном
Россия и Казахстан подпишут декларацию о переходе отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщил Дмитрий Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия придает большое значение подписанию декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве с Казахстаном. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, почему речь идет о декларации, а не договоре.
«Это декларация подписная, подписывается на высшем уровне, поэтому это документ, которому мы придаем очень большое значение, которое трудно переоценить», — сказал Песков.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе его визита в Москву будет подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он посещает российскую столицу 11-12 ноября.
