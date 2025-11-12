Бывший начальник отдела ГАИ Кургана Андрей Сергеев погиб на СВО

Экс-начальник отдела ГАИ Кургана погиб на СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший начальник отдела гостехнадзора отделения ГАИ Кургана Андрей Сергеев, ранее приговоренный к колонии за мошенничество и взятки, погиб в зоне СВО. Об этом сообщает СМИ Кургана.

«Бывший полицейский Андрей Сергеев, осужденный Курганским городским судом по делу о мошенничестве и коррупции, погиб на фронте», — сообщает издание «Область 45».

Сергеев был осужден за получение взятки за согласование изменений в транспортных средствах от местной компании. Его отправили в мае 2022 года на 8,5 года в колонию строгого режима. Из мест лишения свободы Сергеев и ушел на СВО.

