Болельщики «Трактора» раскупили билеты на матчи с «Авто» и «Металлургом»
23 октября «Автомобилист» выиграл у «Трактора» 5:3
Болельщики челябинского ХК «Трактор» буквально за час с небольшим раскупили билеты на уральское и южноуральское дерби ближайшей домашней серии с екатеринбургским «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Информация о наличии свободных мест на ледовой арене «Трактор» доступна на сайте клуба и «Яндекс афише».
«На матч 16 ноября с „Автомобилистом“ остался один билет за 1370 рублей. На игру с „Металлургом“ 18 ноября билетов нет», — утоняется на сервисе.
На воскресный матч с «Авто» остался лишь один билет - по состоянию на 14:50 12 ноября
В то же время на матч с хабаровским «Амуром» 20 ноября еще есть в наличии несколько сотен билетов по цене от 770 до 1870 рублей. Также пока еще можно попасть на игры с «Шанхай Дрэгонс» 26 ноября и с «Сочи» 28 ноября.
Накануне «Трактор» в овертайме выиграл у «Амура» 2:1 благодаря голу п передаче вернувшегося из НХЛ Виталия Кравцова. Команда сейчас на пятом месте конференции «Восток» с 31 очком. Отставание от лидера «Металлурга» — девять очков.
