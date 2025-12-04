Мужчина умер из-за отравления неизвестным газом в Москве: что известно к этому часу
В Москве пострадал мужчина из-за неизвестного вещества, распыленного в квартире
В одной из квартир в Москве было распылено неизвестное вещество. Один из мужчин в результате этого находился в тяжелом состоянии, его доставили в больницу, где он впоследствии скончался, сообщает telegram-канал Shot.
Инцидент произошел 4 декабря в девятиэтажном доме на Нижегородской улице. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, спасатели и представители МЧС для установления причин трагедии. Что еще известно о ЧП к этому часу — в материале URA.RU.
На месте происшествия работают спасатели
Отмечается, что погибшим мужчиной оказался жителем квартиры на восьмом этаже. Сотрудники МЧС вошли в его квартиру в защитных костюмах. На месте происшествия работают спасательные службы, сотрудники находятся в костюмах химической защиты. Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
Количество пострадавших увеличилось
Пострадало минимум три человека (фото из архива)
Число пострадавших при отравлении химическими веществами в жилом доме увеличилось до трех человек. Первым ухудшение самочувствия почувствовал жилец обработанной квартиры, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Впоследствии признаки отравления выявили еще у двух соседей.
Что стало причиной отравления нескольких человек
Согласно предварительной информации, в жилом помещении проводилась обработка от тараканов. При этом, по оценкам специалистов, было применено чрезмерное количество инсектицидного средства.
Из дома эвакуируют всех жильцов
Из девятиэтажного здания проводится полная эвакуация жильцов. Спасатели в защитных костюмах работают не месте происшествия, помогая людям покинуть помещение.
