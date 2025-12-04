Логотип РИА URA.RU
Количество отравившихся неизвестным веществом в Москве выросло

04 декабря 2025 в 14:03
В квартире на Нижегородской улице в Москве отравились трое неизвестным веществом

В квартире на Нижегородской улице в Москве отравились трое неизвестным веществом

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Число пострадавших в результате инцидента с дезинсекцией в жилом доме на Нижегородской улице в Москве увеличилось до трех человек. Об этом сообщает telegram-канал.

«По предварительным данным, в квартире травили тараканов, но использовали слишком много отравы», — рассказал telegram-канал «Агенство „Москва“. Сейчас специалисты проводят замеры воздуха в помещениях для оценки уровня опасности. Рассматривается вопрос о возможной эвакуации других жильцов дома на время проведения проверки и обработки.

