Количество отравившихся неизвестным веществом в Москве выросло
В квартире на Нижегородской улице в Москве отравились трое неизвестным веществом
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Число пострадавших в результате инцидента с дезинсекцией в жилом доме на Нижегородской улице в Москве увеличилось до трех человек. Об этом сообщает telegram-канал.
«По предварительным данным, в квартире травили тараканов, но использовали слишком много отравы», — рассказал telegram-канал «Агенство „Москва“. Сейчас специалисты проводят замеры воздуха в помещениях для оценки уровня опасности. Рассматривается вопрос о возможной эвакуации других жильцов дома на время проведения проверки и обработки.
