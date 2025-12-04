В России ограничили работу FaceTime: на что россияне могут заменить знаменитый видеосервис от Apple

В отношении FaceTime введены ограничительные меры из-за использования сервиса для террористической вербовки Фото: Илья Московец © URA.RU

В РФ ограничили работу приложения FaceTime — сервиса для видео- и аудиозвонков от компании Apple. Оно было стандартным приложением для всех iPhone. Как сообщили в Роскомнадзоре, причиной ограничительных мер стало использование FaceTime для организации и вербовки исполнителей террористической деятельности. О причинах ограничений и альтернативах сервису Apple — в материале URA.RU.

Что такое FaceTime

FaceTime был представлен в 2010 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Впервые сервис FaceTime был представлен Стивом Джобсом на Всемирной конференции разработчиков Apple в 2010 году. Изначально функция была доступна исключительно на флагманском смартфоне компании того времени — iPhone 4, однако впоследствии была интегрирована в широкий спектр устройств Apple.

В 2013 году компания представила дополнительную возможность — FaceTime Audio. Эта функция позволяет пользователям техники Apple осуществлять голосовые вызовы через интернет между совместимыми устройствами, не расходуя пакет минут, предусмотренный тарифным планом оператора связи. FaceTime — экосистема Apple. Полноценно он работает между iPhone, iPad и Mac.

Продолжение после рекламы

Почему ограничили работу сервиса

По данным СМИ, на сбои в работе FaceTime пользователи жаловались еще с начала сентября. Однако Роскомнадзор 4 декабря подтвердил, что работа сервиса ограничивается в России, пишет «Газета.ру».

«По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — сообщили в службе РКН.

В чем уникальность этого продукта

Пользователи продуктов Apple нередко замечают, что FaceTime отличается от подобных сервисов чистым качеством звука. Даже в сети средней стабильности и пропускной способности (в лесу или на случайном Wi-Fi) FaceTime часто ощущается куда ровнее. В частности, это связано с тем, что сервис динамически подстраивает разрешение и частоту кадров под сеть, стараясь сохранить стабильность и синхронизацию звука и картинки. Также для четкой слышимости есть параметр «изоляции голоса».

Какие есть альтернативы

Max

Самым безопасным мессенджером в России сейчас называют Max Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Новый российский мессенджер от VK, официально запущенный в бета-версии в марте 2025 года. Он сочетает в себе функции общения с мини-приложениями, платежами и ИИ-чат-ботом. Несмотря на то, что ФСБ пока не признала российскую разработку надежной с точки зрения защиты персональных сведений, специалисты «Лаборатории Касперского» пришли к выводу, что MAX безопаснее других мессенджеров.

«ВКонтакте» и VK Мессенджер

Чтобы позвонить кому-то, можно использовать знакомое приложение «ВКонтакте» или VK Мессенджер. Во втором есть только звонки и чаты без ленты, сообществ и стены. У сервисов есть опция записи разговора, текстовая расшифровка, автоматические субтитры и демонстрация экрана. Еще можно запланировать встречу.

Zoom

Как и перечисленные выше, сервис работает на любых устройствах. Он стал популярен во время пандемии, когда стал использоваться для больших онлайн-встреч. Например, для рабочих конференций или учебы. У этого сервиса тоже есть преимущества: улучшение внешнего вида и изменение фона. Также есть опция совместной работы с документами и заметкам, запись звонков здесь тоже предусмотрена. В бесплатной версии могут участвовать до 100 в звонке, в платной — до 300.

«Яндекс.Телемост»

Большинство сервисом поддерживают демонстрацию экрана и запись звонков, что подойдет для работы или учебы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Система позволяет приглашать сразу до 500 участников. Пользователи отмечают хорошее качество звука и видеосвязи во время звонка. А по словам разработчиков, есть даже поддержка 4К. В бесплатной версии есть запись разговоров, демонстрация экрана, чат и обмен файлами. «Телемост» интегрируется с приложениями экосистемы Яндекс. Например, можно запланировать встречу в «Календаре» или сохранить запись экрана на «Диск».

Продолжение после рекламы

«Одноклассники-звонки»

Эта соцсеть особенно популярна у старшего поколения. В ней можно позвонить друзьям или родственникам из чата: доступны аудио- и видеозвонки. Не нужно устанавливать отдельное приложение — все есть в знакомой веб-версии. Звонки можно совершать только между пользователями соцсети.

Google Meet

Организовать видеовстречу можно через «Календарь», запустить ее из Gmail или открыть с помощью «Google Диска». Для участия не требуется отдельное приложение: достаточно веб-браузера и аккаунта Google, при этом подключиться к конференции возможно и в качестве гостя, без регистрации. Среди ключевых преимуществ сервиса — возможность бесшовно переключаться между разными устройствами без обрыва соединения, а также поддержка режима «картинка в картинке». Есть совместный доступ к экрану, чат, автоматические субтитры.

SaluteJazz

В этой программе даже организатору не нужно регистрироваться, чтобы начать звонок. Достаточно указать свое имя, название конференции и прислать участникам ссылки на нее. Благодаря этому можно максимально быстро начать встречу. Добавить в конференцию можно до 100 участников. Есть и тарифы, куда можно пригласить до 3000 человек.

TrueConf