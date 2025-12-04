В Москве эвакуируют жителей многоэтажного дома в после отравления мужчины неизвестным веществом

«На юго-востоке Москвы эвакуируют жильцов многоэтажки — предварительно, там отравился неизвестным веществом мужчина», — указано в посте телеканала РЕН ТВ в telegram-канале. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, а на месте работают спасатели в костюмах.

Ранее в одном из жилых домов Москвы в подъезде сгорел мужчина. Он скончался от полученных ожогов. на месте тогда также работали экстренные службы. Оба инцидента привлекают внимание к безопасности в многоквартирных домах и действиям оперативных служб при чрезвычайных ситуациях в жилых зданиях столицы.