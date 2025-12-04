Стало известно, почему интервью с Путиным продлилось так долго

Интервью с Путиным планировали провести за 60 минут Фото: Роман Наумов © URA.RU

Интервью Владимира Путина с индийскими журналистами длилось 100 минут из-за того, что российскому президенту понравились вопросы и беседа. Об этом сообщила вице-президент телеканала India Today Калли Пури.

«Из-за того, что президент наслаждался беседой, он улыбался, был так очарован и ему нравились вопросы, интервью продлилось 100 минут», — заявила Пури в эфире телеканала. Отмечается, что команда Путина изначально обозначила, что у журналистов будет только один час. Пури отметила, что президент был дружелюбен, а после интервью поучаствовал в неформальной беседе. Журналисты также отметили хорошее чувство юмора президента РФ.