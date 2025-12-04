Стало известно, почему интервью с Путиным продлилось так долго
Интервью с Путиным планировали провести за 60 минут
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Интервью Владимира Путина с индийскими журналистами длилось 100 минут из-за того, что российскому президенту понравились вопросы и беседа. Об этом сообщила вице-президент телеканала India Today Калли Пури.
«Из-за того, что президент наслаждался беседой, он улыбался, был так очарован и ему нравились вопросы, интервью продлилось 100 минут», — заявила Пури в эфире телеканала. Отмечается, что команда Путина изначально обозначила, что у журналистов будет только один час. Пури отметила, что президент был дружелюбен, а после интервью поучаствовал в неформальной беседе. Журналисты также отметили хорошее чувство юмора президента РФ.
В интервью Путин рассказал, что Россия гарантированно освободит Донбасс и Новороссию. Процесс является неизбежным, и он будет доведен до конца либо военным путем, либо с использованием других инструментов. Также он подчеркнул, что Москва предложила Киеву вывести войска из Донбасса, но Украина предпочитает воевать. Об этих и других заявлениях Путина в интервью индийским журналистам — в материале URA.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.