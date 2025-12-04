Логотип РИА URA.RU
Политика

Названо точное время прибытия Путина в Индию

India Today: Путин приедет в Индию в 21:00 по московскому времени
04 декабря 2025 в 14:37
Путин приедет в Индию вечером 4 декабря

Фото: Роман Наумов © URA.RU

самолет президента России Владимира Путина, прибывающего с визитом в Индию, ожидается в аэропорту около 18:30 по местному времени (21:00 по мск). Об этом сообщил телеканал India Today.

«Прибытие Путина в Индию ожидается в 18:30 вечера», — сообщила ведущая в ходе эфира на Youtube-канале India Today. По информации телеканала, в аэропорту российского лидера встретит министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Затем в резиденции главы индийского правительства запланирован закрытый ужин премьер-министра Нарендры Моди с Путиным.

Визит лидера РФ в Индию состоится 4–5 декабря по приглашению индийского премьера и приурочена к работе Российско-индийского форума, который пройдет в Нью-Дели. Ключевым элементом программы станет пленарное заседание, посвященное развитию двусторонней торговли и расширению присутствия индийских производителей и поставщиков на российском рынке.

Ранее в Кремле заявляли, что к визиту формируется «внушительный пакет» экономических и торговых соглашений. Кроме того, индийская сторона рассматривает возможность дополнительной закупки у России еще пяти комплектов зенитных ракетных систем С-400.

Материал из сюжета:

Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии

