Названо точное время прибытия Путина в Индию
Путин приедет в Индию вечером 4 декабря
Фото: Роман Наумов © URA.RU
самолет президента России Владимира Путина, прибывающего с визитом в Индию, ожидается в аэропорту около 18:30 по местному времени (21:00 по мск). Об этом сообщил телеканал India Today.
«Прибытие Путина в Индию ожидается в 18:30 вечера», — сообщила ведущая в ходе эфира на Youtube-канале India Today. По информации телеканала, в аэропорту российского лидера встретит министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Затем в резиденции главы индийского правительства запланирован закрытый ужин премьер-министра Нарендры Моди с Путиным.
Визит лидера РФ в Индию состоится 4–5 декабря по приглашению индийского премьера и приурочена к работе Российско-индийского форума, который пройдет в Нью-Дели. Ключевым элементом программы станет пленарное заседание, посвященное развитию двусторонней торговли и расширению присутствия индийских производителей и поставщиков на российском рынке.
Ранее в Кремле заявляли, что к визиту формируется «внушительный пакет» экономических и торговых соглашений. Кроме того, индийская сторона рассматривает возможность дополнительной закупки у России еще пяти комплектов зенитных ракетных систем С-400.
- Дед04 декабря 2025 15:42Господи!!! береги нашего Лидера там!!!