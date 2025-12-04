Россия жестко высказалась об атаках Киева на судно в Черном море
Киев, атаковав судно, проигнорировал предупреждение Турции, сообщили в министерстве
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Киев пытается сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта путем нападения на судно в Черном море с помощью безэкипажных катеров. Об этом заявили в МИД РФ.
«Новое нападение Украины на судно в Черном море 1 декабря, как и другие, преследует цель срыва переговоров по урегулированию», — сообщили в ведомстве. Информацию приводит РИА Новости. Помимо этого в министерстве отметили, что нападение безэкипажных катеров Киева на судно показывает игнорирование предупреждения Турции по этому вопросу.
Киев уже неоднократно наносил удары морскими дронами по российским гражданским судам в Черном море: были атакованы танкеры Midvolga 2, Virat, Kairos, повреждено судно MERSIN у берегов Африки. Президент РФ Владимир Путин называл такие действия пиратством и допускал вариант фактического отрезания Украины от моря, а военный эксперт Василий Дандыкин говорил о возможности блокировки украинских портов ракетными ударами и минами с подлодок.
Тем временем Турция довела до сведения украинских сил безопасности жесткую оценку Анкары в связи с недавними ударами ВСУ по коммерческим судам в акватории Черного моря. Формальным поводом стало нападение на российский танкер, перевозивший подсолнечное масло, а также ранее имевшие место инциденты с повреждением танкеров в черноморском регионе, затрагивающие интересы Турции.
