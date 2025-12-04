Российская спортсменка будет выступать за европейскую страну
04 декабря 2025 в 14:30
Фото: © URA.RU
Российская теннисистка Анастасия Потапова будет играть за Австрию. Об этом спортсменка заявила в своих соцсетях. Свой переход Потапова объяснила любовью к и гостеприимностью к европейской стране. Под австрийским флагом теннисистка будет выступать с 2026 года.
