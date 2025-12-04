В Индии признались в одном из главных желаний при визите Путина

Автомобиль Путина Aurus Senat назвали «символом мягкой силы» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Индии ожидают представления автомобиля президента России Владимира Путина марки Aurus Senat, на котором он передвигается в зарубежных поездках. В публикации издания The Economic Times машину назвали «инструментом российской дипломатии».

«В Индии ждут знакомства с автомобилем Путина Aurus — инструментом дипломатии РФ. <...> Появление автомобиля российского лидера в Нью-Дели станет не просто ярким событием, оно станет заявлением „Россия в Индии“, — говорится в материале.

Также в материале отмечается, что модель Aurus Senat, на которой глава РФ, как правило, передвигается во время зарубежных поездок, охарактеризована как «символ мягкой силы». Машина также является наглядным подтверждением технологического прогресса России.

