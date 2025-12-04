В Индии признались в одном из главных желаний при визите Путина
Автомобиль Путина Aurus Senat назвали «символом мягкой силы»
В Индии ожидают представления автомобиля президента России Владимира Путина марки Aurus Senat, на котором он передвигается в зарубежных поездках. В публикации издания The Economic Times машину назвали «инструментом российской дипломатии».
«В Индии ждут знакомства с автомобилем Путина Aurus — инструментом дипломатии РФ. <...> Появление автомобиля российского лидера в Нью-Дели станет не просто ярким событием, оно станет заявлением „Россия в Индии“, — говорится в материале.
Также в материале отмечается, что модель Aurus Senat, на которой глава РФ, как правило, передвигается во время зарубежных поездок, охарактеризована как «символ мягкой силы». Машина также является наглядным подтверждением технологического прогресса России.
Ранее сообщалось, что прилет самолета российского лидера в Индию ожидается в 21:00 по московскому времени. Его визит приурочен к проведению Российско-индийского форума в Нью-Дели. В преддверии визита Владимира Путина на центральных улицах Нью-Дели разместили плакаты с его изображением и портретами премьер-министра страны Нарендры Моди, сообщил корреспондент URA.RU.
