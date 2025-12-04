Shot: мужчина отравился неизвестным газом в квартире в Москве

Пострадавшего мужчину на скорой доставили в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU

В московской квартире распылили неизвестное вещество, в результате чего скончался мужчина. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.

«Мужчина отравился неизвестным веществом, которое распылили в квартире в Москве, он в тяжёлом состоянии», — пишет SHOT. Неизвестный газ распылили сегодня, 4 декабря в девятиэтажке на Нижегородской улице. Пострадавший мужчина был направлен в больницу. В квартире работает полиция, спасатели, сотрудники МЧС, находящиеся на месте происшествия в специальных защитных костюмах. Устанавливается, что это было за токсичное вещество.