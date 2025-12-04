Shot: мужчина отравился неизвестным газом в квартире в Москве
Пострадавшего мужчину на скорой доставили в больницу
Фото: Илья Московец © URA.RU
В московской квартире распылили неизвестное вещество, в результате чего скончался мужчина. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.
«Мужчина отравился неизвестным веществом, которое распылили в квартире в Москве, он в тяжёлом состоянии», — пишет SHOT. Неизвестный газ распылили сегодня, 4 декабря в девятиэтажке на Нижегородской улице. Пострадавший мужчина был направлен в больницу. В квартире работает полиция, спасатели, сотрудники МЧС, находящиеся на месте происшествия в специальных защитных костюмах. Устанавливается, что это было за токсичное вещество.
Ранее стали известны подробности трагедии в Перми, унесшей жизни двух детей от отравления угарным газом. По данным следствия, 51‑летняя женщина без разрешения смонтировала в кухне своей квартиры газовый проточный водонагреватель. Должные меры безопасности не были соблюдены. Когда в доме находились двое несовершеннолетних детей, произошло накопление угарного газа, в результате чего двое подростков скончались на месте. Уголовное дело направлено в суд.
