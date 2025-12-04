ВСУ почти потеряли позиции в Красноармейске, заявила Безуглая Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Красноармейск (украинское название — Покровск) практически полностью перешел под контроль ВС РФ, а Мирноград окружен по периметру и находится в полном кольце. Об этом сообщила народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Покровск уже фактически захвачен, а Мирноград находится в полном кольце окружения», — заявила Безуглая. Ее слова приводит издание «Политика Страны».

Также она утверждает, что ВС России продвигаются в направлении Запорожья и уже давно присутствуют в Константиновке. В этой связи она выступила с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и провести всесторонний аудит в армии. По мнению депутата, переговорный процесс по урегулированию конфликта в стране не приведет к достижению устойчивых договоренностей.

