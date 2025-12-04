В Раде признали поражение ВСУ у Покровска и призвали к радикальному решению по Сырскому
ВСУ почти потеряли позиции в Красноармейске, заявила Безуглая
Красноармейск (украинское название — Покровск) практически полностью перешел под контроль ВС РФ, а Мирноград окружен по периметру и находится в полном кольце. Об этом сообщила народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Покровск уже фактически захвачен, а Мирноград находится в полном кольце окружения», — заявила Безуглая. Ее слова приводит издание «Политика Страны».
Также она утверждает, что ВС России продвигаются в направлении Запорожья и уже давно присутствуют в Константиновке. В этой связи она выступила с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и провести всесторонний аудит в армии. По мнению депутата, переговорный процесс по урегулированию конфликта в стране не приведет к достижению устойчивых договоренностей.
Ранее Безуглая заявила, что Александр Сырский своими действиями фактически способствует интересам России, поскольку организует некорректные ротации подразделений ВСУ и выводит опытные бригады из подконтрольных им районов ДНР. Народный депутат отметила, что Сырский осуществляет «фиктивные» ротации: вместо пополнения личного состава и организации полноценной смены подразделений для предоставления военнослужащим времени на отдых и восстановление, при сохранении контроля над оборонительной линией.
