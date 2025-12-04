Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Российские войска отразили атаку ВСУ на Черном море

04 декабря 2025 в 14:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Войска Черноморского флота России в северо-западной части акватории Черного моря уничтожили отразили очередную атаку ВСУ с моря. Подразделениями было ликвидировано четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины, Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также за прошедшие сутки армейские группировки нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ, уточнили в военном ведомстве.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал