Российские войска отразили атаку ВСУ на Черном море
04 декабря 2025 в 14:20
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Войска Черноморского флота России в северо-западной части акватории Черного моря уничтожили отразили очередную атаку ВСУ с моря. Подразделениями было ликвидировано четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины, Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также за прошедшие сутки армейские группировки нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ, уточнили в военном ведомстве.
