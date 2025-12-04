В Подмосковье задержали сотрудников рехабов, незаконно удерживавших постояльцев
Сотрудников двух рехабов задержали за подозрение в незаконном удерживании постояльцев (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Московской области задержаны восемь сотрудников двух реабилитационных центров, подозреваемых в незаконном лишении свободы постояльцев. Главное следственное управление СК России по региону возбудило два уголовных дела по факту удержания людей в реабилитационных центрах в Егорьевске и на территории Ленинского городского округа. Об этом сообщили в региональном Следкоме.
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела о незаконном лишении свободы постояльцев в реабилитационном центре в Егорьевске (ч. 3 ст. 127 УК РФ) и аналогичном учреждении, расположенном в Ленинском городском округе (пп. „а, в,г, ж“ ч. 2 ст. 127 УК РФ)», — передает telegram-канал Следкома по Подмосковью. Также генерального директора рехабов доставили в полицию, сообщили в МВД.
По версии следствия, сотрудники этих центров, действуя в составе организованной группы, под предлогом лечения от наркотической зависимости незаконно удерживали людей, самостоятельно устанавливая для них режим и правила проживания. При этом, как утверждается, к постояльцам систематически применялось физическое насилие. Отмечается, что в учреждения на платной основе направлялись люди из различных регионов страны. Стоимость их пребывания, по данным следственных органов, составляла от 50 до 80 тысяч рублей в месяц.
В рамках расследования проведены осмотры помещений и обыски, изъята организационная документация, допрошены потерпевшие и свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следствие продолжает формировать доказательственную базу и в ближайшее время намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.
Ранее в Истринском городском округе задержана организатор реабилитационного центра для подростков, в котором, по данным следствия, несовершеннолетние подвергались избиениям и пыткам. Ранее женщина находилась в розыске. По информации ведомства, были допрошены подростки, проходившие «реабилитацию» в центре, а также их родители. Кроме того, опрошены сотрудники учреждения, проведены осмотры и произведены выемки документов и иных материалов.
