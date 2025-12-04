Задержан известный российский блогер

Силовики задержали владельца владельца крупного рехаб-центра Москвы "Антонов PRO". Им оказался 41-летний блогер Максим Антонов. Бизнесмена подозревают в пытках над пациентами. Об этом сообщает telegram-канал Mash с ссылкой на очевидцев. Как утверждают сами посетители центра, их морили голодом и избивали. Ранее сам Антонов привлекался к административным правонарушениям и был наркоманом.