Общество

Задержан известный российский блогер

04 декабря 2025 в 14:47
Фото: © URA.RU

Силовики задержали владельца владельца крупного рехаб-центра Москвы "Антонов PRO". Им оказался 41-летний блогер Максим Антонов. Бизнесмена подозревают в пытках над пациентами. Об этом сообщает telegram-канал Mash с ссылкой на очевидцев. Как утверждают сами посетители центра, их морили голодом и избивали. Ранее сам Антонов привлекался к административным правонарушениям и был наркоманом.

