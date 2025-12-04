Вещие сны про носки и судьбоносные встречи: шуточный гороскоп на 2026 год для знаков зодиака

Шуточный гороскоп на 2026 год — это юмористический прогноз, который может содержать различные предсказания Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Этот гороскоп не предскажет вам встречу с богатством и принцем на белом коне. Зато он честно предупредит, что Овнам придется сразиться с техникой, а Весам — выбрать наконец сериал для просмотра. 2026 год будет не про судьбу, а про те мелкие, уморительные битвы, из которых состоит жизнь. Прочтите, чтобы узнать, какой комичный вызов приготовили вам звезды и как с ним справиться с улыбкой.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овен — знак зодиака, который объединяет людей, родившихся в даты с 21 марта по 20 апреля Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В 2026 году вас ждет эпическое противостояние с бытовой техникой. Кофемашина устроит забастовку, а пылесос попытается засосать ваш тапок с криками «Он мой!». Год научит вас дзену и чтению инструкций. Ваша личная жизнь оживится там, где меньше всего ожидаете — возможно, ваш избранник окажется гением, способным починить ту самую кофемашину.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Телец — второй знак зодиака, даты: 21 апреля — 20 мая Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Год тотальной борьбы с искушениями. Вас будут преследовать акции «вторая пицца бесплатно» и скидки на диванные подушки. Главное испытание — заставить себя выйти на прогулку, которую вы так тщательно планировали на диване. Финансовая удача ждет в отделе семян для домашнего огорода, который вы разобьете на балконе в июне.

Продолжение после рекламы

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы — третий знак зодиака, соответствует периоду с 21 мая по 20 июня Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вы начнете 27 грандиозных проектов и закончите ровно половину одного. Ваш мессенджер взорвется от чатов, половину из которых вы сами же и создали. Судьбоносная встреча произойдет в очереди, где вы будете сплетничать с незнакомцем о третьем незнакомце, а потом поймете, что это ваш новый начальник.

Рак (22 июня — 22 июля)

Рак — четвертый знак зодиака, даты: 21 июня — 22 июля Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Год эмоциональных американских горок. Вы будете плакать над рекламой корма для хомячков и смеяться до слез, вспоминая, как пролили чай на клавиатуру в 2023-м. Главный урок года — не устраивать семейный скандал из-за неправильно заваренного чая. Романтику ищите там, где пахнет пирогами и домашним уютом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Лев — пятый знак зодиака, даты рождения: 23 июля — 22 августа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вселенная поставит вас на сцену, даже если вы просто выносите мусор. Соседи будут принимать вашу пижаму за смелый авангардный лук. Год потребует от вас царственной снисходительности, особенно к тем, кто не понимает величия вашей идеи устроить званый ужин с барбекю на балконе. Внимание: поклонник появится, прокомментировав ваше селфи.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дева — шестой знак зодиака, относящийся к стихии земли, период — с 23 августа по 22 сентября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Идеальный шторм настанет, когда вы обнаружите пыль на верхней полке шкафа, которую никто, кроме вас, не видит. Год попыток составить «идеальный» график жизни, который будет разрушен в первый же день. Ключевая встреча — с сантехником, который наведет такой порядок в ваших трубах, что вы влюбитесь.

Весы (23 сентября — 23 октября)

Весы — седьмой знак зодиака, даты: с 23 сентября по 22 октября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Весь год вы будете принимать судьбоносное решение: какой сериал начать смотреть. Выбор между чаем и кофе по утрам будет занимать 40 минут. Удача ждет вас в местах, где нужно говорить «просто выберите что-нибудь за меня». Партнер найдется именно там — решительный человек, который закажет для вас оба десерта.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпион — восьмой знак зодиака, период действия — с 23 октября по 21 ноября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Год, когда ваша способность видеть все насквозь станет одновременно благословением и проклятием. Вы раскроете тайный заговор офисного чайника и поймете, кто на самом деле ел ваш йогурт из холодильника. Ваш магнитизм достигнет пика, но предупреждение: не сжигайте мосты, даже если люди на них действительно глупы.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрелец — девятый знак зодиака, даты рождения — с 23 ноября по 21 декабря Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вас будет неудержимо тянуть в спонтанные приключения, которые закончатся в соседнем городе на вокзале в три часа ночи с телефоном на 5% заряда. Год учит вас хотя бы иногда смотреть на карту. Ваша половинка, скорее всего, окажется таким же любителем адреналина и согласится на ваше предложение поехать «просто налево».

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерог — десятый знак зодиака, даты рождения: с 22 декабря по 20 января Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вы составите десятилетний план по покорению карьерного Эвереста, но Вселенная подкинет вам котенка/щенка/кактус, требующих немедленного внимания. Год научит вас, что не все цели измеряются KPI. Успех придет через хаос, а повышение вы получите, потому что научились менять лоток с закрытыми глазами.

Продолжение после рекламы

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолей — одиннадцатый знак зодиака, даты рождения: с 20 января по 19 февраля Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вы решите изобрести велосипед заново, но на сферическом ходу в вакууме. Окружающие будут в ступоре, но потом признают ваш гений. Год сулит славу в узком кругу единомышленников, собравшихся в телеграм-чате «Проект „Марс-2: Сделаем сами“». Ваша вторая половинка поймет вас с полуслова, потому что второе полуслово вы еще не придумали.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы — двенадцатый и последний знак зодиакального круга, дни рождения представителей этого знака — с 19 февраля по 20 март Фото: Создано в Midjourney © URA.RU