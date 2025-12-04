Bloomberg: Россия отдаст свою атомную подводную лодку в аренду

Подлодка будет арендована за 2 миллиарда долларов, указано в материале (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Россия может отдать свою атомную подводную лодку в аренду Индии за сумму приблизительно в 2 миллиарда долларов после почти десятилетних переговоров. Произойдет это примерно во время визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«По словам осведомленных источников, Индия заплатит около 2 миллиардов долларов за аренду у России атомной подводной лодки, завершив поставку судна после примерно десятилетних переговоров», — указано в материале Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что это поставка будет совершена примерно во время визита Путина в Нью-Дели.