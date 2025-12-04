Bloomberg: Россия отдаст свою атомную подводную лодку в аренду
Подлодка будет арендована за 2 миллиарда долларов, указано в материале (архивное фото)
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Россия может отдать свою атомную подводную лодку в аренду Индии за сумму приблизительно в 2 миллиарда долларов после почти десятилетних переговоров. Произойдет это примерно во время визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«По словам осведомленных источников, Индия заплатит около 2 миллиардов долларов за аренду у России атомной подводной лодки, завершив поставку судна после примерно десятилетних переговоров», — указано в материале Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что это поставка будет совершена примерно во время визита Путина в Нью-Дели.
Россия и Индия договорились углублять стратегическое сотрудничество в области мирного атома и высоких технологий, для чего готовится межправительственный меморандум, который от имени РФ подпишет «Росатом». На протяжении десятилетий ключевым проектом стран остается строительство и эксплуатация АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад, параллельно государства развивают оборонное сотрудничество.
- Дед04 декабря 2025 15:43Вместе с экипажем? Во я б отел бы там мичманом быть!!!
- Юрий04 декабря 2025 14:45Странно, а почему платежи в долларах, а не в рублях?