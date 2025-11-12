Свердловчан предупредили об опасности на федеральных трассах
Спецтехника займется чисткой дорог
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На свердловских участках Челябинского, Тюменского и Пермского тракта 12-13 ноября ожидается гололед. Об опасности на дороге предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На территории Свердловской области 13-14 ноября местами ожидается гололедица на дорогах», — следует из сообщения дорожников.
В эти дни на дорогах в усиленном режиме будет работать спецтехника. Водителей призвали не мешать ее работе, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить о состоянии дороги можно по телефону 8-800-200-63-06.
