Свердловчан предупредили об опасности на федеральных трассах

На свердловских участках Челябинского, Тюменского и Пермского тракта 12-13 ноября ожидается гололед. Об опасности на дороге предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

В эти дни на дорогах в усиленном режиме будет работать спецтехника. Водителей призвали не мешать ее работе, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить о состоянии дороги можно по телефону 8-800-200-63-06.