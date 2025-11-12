Украинская спортсменка попала под санкции Киева из-за России: что известно об Анне Гордиюк

Киев наказал украинскую чемпионку за переход под флаг России Фото: ФЛАУ

Украинская федерация легкой атлетики исключила из организации 20-летнюю спортсменку Анну Гордиюк. Причиной такого решения стал переход легкоатлетки из Запорожской области под российский флаг. Что известно об уроженке Запорожья, попавшей под украинские санкции, — в материале URA.RU.

Кто такая Анна Гордиюк и за что ее исключили

Украинская федерация легкой атлетики исключила из организации 20-летнюю украинскую спортсменку Анну Гордиюк. Девушка специализируется на беге на короткие дистанции (60 и 100 метров). Девушка родилась в Запорожской области, в 2025 году ей исполнилось 20 лет. В ее активе — титул чемпионки Украины среди юниорок в беге на 60 метров. Смена спортивного гражданства произошла в 2022 году — после начала российской спецоперации.

Звания и достижения

Гордиюк выступает за Россию с 2022 года Фото: Вконтакте/Министерство спорта и туризма ЗО

Карьера Гордиюк в России успешно продвигается. В мае 2025 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) официально присвоила ей звание «Мастер спорта России». Среди значимых спортивных достижений — победа в беге на 100 метров на Всероссийских соревнованиях (U23) в Смоленске в июне 2024 года. Кроме того, Анна одержала победы на спортивных турнирах в Волгограде, Краснодаре и Орле.

Поддержка в России