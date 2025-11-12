Красная икра подорожала в России на треть всего за год
Натуральная красная икра вновь подорожала, а имитированная - подешевела
Красная икра за год подорожала на треть (33 %), а средняя цена за банку икры весом 200 г достигла почти трех тысяч рублей. При этом спрос на натуральную красную икру лосося вырос всего на 3%.
«Цены на красную икру за год выросли на треть, несмотря на хорошую путину. Средняя стоимость 200 г продукта приблизилась к 3 тыс. рублей. По прогнозам представителей отрасли и экспертов, к Новому году продукт может подорожать еще сильнее», — говорится в исследовании «Известий».
По данным аналитиков, натуральная красная икра подорожала из-за инфляции и роста издержек. Эти факторы нивелировали положительный эффект от хорошего улова. При этом, цена на имитированную лососевую икру, напротив, уменьшилась на 6 %, а ее спрос вырос на 18 %.
