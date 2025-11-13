В США завершился рекордный по продолжительности шатдаун
13 ноября 2025 в 08:27
Фото: © URA.RU
В США завершился самый продолжительный шатдаун в истории страны, который длился 43 дня. После того как обе палаты Конгресса одобрили соответствующий законопроект, президент Дональд Трамп подписал документ о финансировании государственных программ. В палате представителей законопроект поддержали 222 депутата, против проголосовали 209 человек.
