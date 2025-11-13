Названа дата, когда на российских улицах появятся беспилотное такси

В Москве в 2026 году могут запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские технологические компании готовы к запуску беспилотных такси. Первые испытания могут пройти уже в 2026 году. Об этом сообщил председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

«Надеемся, что их апробация в Москве не только начнется в 2026, но и закончится в этом же году, и мы увидим массовое беспилотное такси на наших улицах. Как уже вовсю используются беспилотные грузовики на некоторых федеральных трассах», — заявил Корнеев. Его слова передает ТАСС.

Корнеев подчеркнул, что российские технологические компании «идут в ногу с мировыми лидерами» в аппаратной части, однако для начала полномасштабной эксплуатации требуется провести больше тестов на отечественных дорогах. Эксперт назвал появление беспилотных такси в российских мегаполисах «давно ожидаемым событием». При этом отметил, что подобные сервисы уже активно работают в Китае и США.

