Названа дата, когда на российских улицах появятся беспилотное такси
В Москве в 2026 году могут запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские технологические компании готовы к запуску беспилотных такси. Первые испытания могут пройти уже в 2026 году. Об этом сообщил председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
«Надеемся, что их апробация в Москве не только начнется в 2026, но и закончится в этом же году, и мы увидим массовое беспилотное такси на наших улицах. Как уже вовсю используются беспилотные грузовики на некоторых федеральных трассах», — заявил Корнеев. Его слова передает ТАСС.
Корнеев подчеркнул, что российские технологические компании «идут в ногу с мировыми лидерами» в аппаратной части, однако для начала полномасштабной эксплуатации требуется провести больше тестов на отечественных дорогах. Эксперт назвал появление беспилотных такси в российских мегаполисах «давно ожидаемым событием». При этом отметил, что подобные сервисы уже активно работают в Китае и США.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в 2026 году в столице планируется запуск первых беспилотных такси с водителем-испытателем в салоне. Мишустин также напомнил, что в октябре автономный легковой автомобиль уже совершил поездку из Тулы в Москву и обратно (протяженность маршрута составила 400 километров). При этом водитель-испытатель не вмешивался в управление.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.