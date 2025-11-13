В Ростовской области отразили атаку ВСУ
13 ноября 2025 в 07:44
Фото: © URA.RU
В ночь на 13 ноября 2025 года в Ростовской области были задействованы средства противовоздушной обороны для отражения воздушной атаки. В результате были уничтожены и подавлены беспилотные летательные аппараты в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе. Пострадавших нет. В настоящее время ведется уточнение информации о возможных последствиях на земле.
