Норвегия отказалась быть гарантом многомиллиардного кредита ЕС Украине

Столтенберг заявил об отказе Норвегии использовать особый фонд для финансирования Киева Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Норвегия не будет использовать свой суверенный фонд благосостояния в качестве финансовой гарантии для схемы Европейского союза (ЕС) по отправке замороженных российских активов на помощь Украине. Об этом 13 ноября заявил министр финансов страны Йенс Столтенберг.

«Высказывались некоторые идеи о том, что Норвегия должна гарантировать всю сумму, около 1,6 триллиона норвежских крон (около 160 миллиардов долларов — прим. URA.RU), но это не вариант», — заявил Столтенберг в интервью общественной телерадиокомпании NRK во время визита в Брюссель. Его слова передает Reuters.

Известно, что 13 ноября министры финансов ЕС обсудят механизмы выделения 130–140 млрд евро для Украины. В том числе средства могут пойти за счет доходов от замороженных активов.

Ранее часть норвежских парламентариев предлагала использовать крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния Норвегии (с активами свыше двух трлн долларов США) для покрытия рисков в случае, если Евросоюз решит использовать российские активы. Однако правительство отвергло эту идею, напомнив, что фонд создан для долгосрочных инвестиций и не может служить инструментом международных финансовых гарантий. По действующим правилам правительство Норвегии может ежегодно тратить лишь 3 % ожидаемой доходности фонда, чтобы не нарушать его устойчивость.

Бельгия также выступает против использования замороженных в депозитарии Euroclear российских активов. Бельгийский премьер ранее выступил против предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о мобилизации активов Банка России, объяснив это отсутствием достаточных гарантий защиты страны от потенциальных финансовых и правовых рисков.