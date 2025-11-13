Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

KFC отказался полностью уходить из России

Сеть KFC, ушедшая из РФ, продлила права на товарный знак в стране
13 ноября 2025 в 07:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Международная сеть ресторанов общепита в РФ права на бренд в России

Международная сеть ресторанов общепита в РФ права на бренд в России

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сеть быстрого питания KFC смогла продлить права на свой товарный знак в России, сообщают журналисты со ссылкой на данные электронной базы Роспатента. Логотип KFC будет действовать для возможной работы в стране до октября 2036 года.

«Дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 02.06.2036», — говорится на сайте Федерального института промышленной собственности. Соответствующее решение было принято 11 ноября.

В марте 2022 года компания Yum! Brands (владелец брендов KFC и Pizza Hut) приостановила инвестиции и развитие в России, а в апреле 2023 года ее бизнес был приобретен российской компанией «Смарт Сервис», которая получила мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's.

Продолжение после рекламы

В декабре 2024 года стало известно, что владелец бренда Rostic's выкупил бизнес крупного франчайзи KFC в России — компанию «Эй Кей Раша», которая развивает около 100 оставшихся в стране точек KFC. Сообщалось, что заведения сменят название на Rostic's до весны 2025 года, после чего ребрендинг KFC в России будет практически завершен.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал