KFC отказался полностью уходить из России

Сеть быстрого питания KFC смогла продлить права на свой товарный знак в России, сообщают журналисты со ссылкой на данные электронной базы Роспатента. Логотип KFC будет действовать для возможной работы в стране до октября 2036 года.

«Дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 02.06.2036», — говорится на сайте Федерального института промышленной собственности. Соответствующее решение было принято 11 ноября.

В марте 2022 года компания Yum! Brands (владелец брендов KFC и Pizza Hut) приостановила инвестиции и развитие в России, а в апреле 2023 года ее бизнес был приобретен российской компанией «Смарт Сервис», которая получила мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's.

