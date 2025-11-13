KFC отказался полностью уходить из России
Международная сеть ресторанов общепита в РФ права на бренд в России
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Сеть быстрого питания KFC смогла продлить права на свой товарный знак в России, сообщают журналисты со ссылкой на данные электронной базы Роспатента. Логотип KFC будет действовать для возможной работы в стране до октября 2036 года.
«Дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 02.06.2036», — говорится на сайте Федерального института промышленной собственности. Соответствующее решение было принято 11 ноября.
В марте 2022 года компания Yum! Brands (владелец брендов KFC и Pizza Hut) приостановила инвестиции и развитие в России, а в апреле 2023 года ее бизнес был приобретен российской компанией «Смарт Сервис», которая получила мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's.
В декабре 2024 года стало известно, что владелец бренда Rostic's выкупил бизнес крупного франчайзи KFC в России — компанию «Эй Кей Раша», которая развивает около 100 оставшихся в стране точек KFC. Сообщалось, что заведения сменят название на Rostic's до весны 2025 года, после чего ребрендинг KFC в России будет практически завершен.
