В Эстонии возмутились, что детей учат русскому, несмотря на его отмену

В Эстонии недовольны тем, что в стране остались школы, в котором учат русскому Фото: Виталий Страхов © URA.RU

В Эстонии Министерство образования анализирует возможность прекращения финансовой поддержки частных русскоязычных школ. Как сообщает ERR, в то время как муниципальные и государственные школы переходят на обучение на эстонском языке, частные школы пока могут сохранять русский язык обучения, но будущее их финансирования под вопросом.

«Министерство образования проводит анализ на предмет того, следует ли увязывать финансирование частных общеобразовательных школ с языком обучения в школе», — сообщило издание. Русскоязычные частные школы в Эстонии в отличие от муниципальных и государственных, которые переходят на обучение на эстонском языке, пока сохраняют возможность вести образовательный процесс на русском языке.

В этом учебном году в десяти русскоязычных частных школах Эстонии обучаются 903 ученика — это меньше, чем в прошлом (941 ученик) и позапрошлом (1023 ученика) учебных годах. В Министерстве образования и культуры рассматривают различные варианты постепенного увеличения доли обучения на эстонском языке в частных школах, например, предлагают начать с того, чтобы часть уроков (25%) проводилась на эстонском, а остальные — на русском, с последующим ежегодным увеличением доли эстонского языка.

Продолжение после рекламы

В соответствии с решением эстонского парламента с 2024/2025 учебного года в стране начался процесс перевода русскоязычных школ на обучение на эстонском языке. Эта мера ранее вызвала обеспокоенность ООН, которая заявляла о возможном ограничении прав русскоязычного меньшинства, составляющего значительную часть населения Эстонии.