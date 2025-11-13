ЕС предрекли развал, если туда вступит Украина

Принятие Украины в ЕС, может дестабилизировать страны Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина старается ускорить процесс вступления в ЕС. Однако такой шаг может дестабилизировать страны, на восстановление которых уйдут годы. Об этом сообщает иностранное СМИ.

«Существуют опасения, что более широкое расширение может дестабилизировать, а не укрепить ЕС, если сначала не будут проведены внутренние реформы. Но это может занять годы», — заявляет газета The Guardian, комментируя вступление Киева.

Отмечается, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский усиливает давление на правительства стран. Это делается для того, чтобы они поддержали расширение организации. Серьезная проблема для Украины — премьер-министр Венгрии Виктор Обран.

Продолжение после рекламы