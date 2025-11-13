Рубио напомнил Западу о рисках, связанных с конфискацией активов РФ
Страны Запада заморозили российские активы после начала СВО
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Конфискация замороженных российских активов чревата непредвиденными последствиями. Такое признание сделал госсекретарь США Марко Рубио после встречи министров в иностранных дел G7 в Канаде.
«У этого [действия] могут быть неожиданные последствия. Я сейчас не могу сделать официального заявления на этот счет», — заявил Рубио. Прямой эфир шел на Fox News.
При этом он отметил, что США Рубио следят за разработкой соответствующих планов в Европе. В Вашингтоне видят, кто в Европе выступает против использования российских активов, но это «их дела», добавил он.
Ранее дискуссии на саммите ЕС о возможной конфискации российских активов завершились безрезультатно. При этом Москва напомнила, что реализация таких планов встретит жесткий, гарантированно болезненный ответ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.