Юная пермячка выкинула младенца с пятого этажа, потому что думала, что он мертв

Следователи возбудили уголовное дело после того, как во дворе дома в Березниках Пермского края было обнаружено тело новорожденной девочки. Известно, что 16-летняя мать выбросила ее из окна, потому что решила, что младенец мертв. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Уголовное дело возбуждено по статье „Причинение смерти по неосторожности. Установлено, что 16-летняя девушка днем 12 августа дома родила ребенка. Она подумала, что младенец мертв и скинула его с пятого этажа“, — пояснили следователи.
Известно, что семья, в которой живет мать погибшего ребенка, благополучная. Отцу девочки 14 лет. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти младенца.
