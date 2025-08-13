Мать несовершеннолетняя, отцом может быть подросток: что известно о найденном в Березниках мертвом младенце

В городе Березники Пермского края судебно-медицинская экспертиза установит причины смерти новорожденного, которого горожане обнаружили на улице. Предварительно известно, что матерью ребенка является 16-летняя выпускница одной из школ Березников.
Реакция жильцов дома на произошедшее
На тело младенца днем 12 августа наткнулись жители дома № 71 на улице Мира. Очевидцы отмечают, что на месте уже работали сотрудники полиции и следователи СРК. Сотрудники правоохранительных органов обходили квартирантов, пытаясь установить место жительства молодой матери. Младенец, как отмечают жильцы дома, выглядел «достаточно крупным» из чего они сделали вывод, что ребенок, скорее всего, родился доношенным. Жильцы дома признались, что были шокированы увиденным.
Что известно о предполагаемой матери ребенка
По информации березниковских СМИ, ни сама девушка, ни ее родители якобы не знали о том, что несовершеннолетняя ждет ребенка. Семья девушки на учете правоохранительных органов не состояла и характеризовалась положительно. Отцом ребенка может являться подросток. Его личность сейчас также устанавливается.
Реакция правоохранительных органов
Следователи при осмотре тела новорожденного не нашли следов насильственной смерти, но окончательные выводы будут сделаны экспертизой.Расследование обстоятельств гибели новорожденного находится на контроле прокуратуры Березников.
