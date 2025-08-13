Мать несовершеннолетняя, отцом может быть подросток: что известно о найденном в Березниках мертвом младенце

Пермские следователи установят причину смерти младенца, найденного на улице
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело новорожденного без признаков жизни было найдено 12 августа
Тело новорожденного без признаков жизни было найдено 12 августа Фото:
новость из сюжета
В Березниках на улице нашли мертвого младенца

В городе Березники Пермского края судебно-медицинская экспертиза установит причины смерти новорожденного, которого горожане обнаружили на улице. Предварительно известно, что матерью ребенка является 16-летняя выпускница одной из школ Березников.

Реакция жильцов дома на произошедшее

На тело младенца днем 12 августа наткнулись жители дома № 71 на улице Мира. Очевидцы отмечают, что на месте уже работали сотрудники полиции и следователи СРК. Сотрудники правоохранительных органов обходили квартирантов, пытаясь установить место жительства молодой матери. Младенец, как отмечают жильцы дома, выглядел «достаточно крупным» из чего они сделали вывод, что ребенок, скорее всего, родился доношенным. Жильцы дома признались, что были шокированы увиденным.

Что известно о предполагаемой матери ребенка

По информации березниковских СМИ, ни сама девушка, ни ее родители якобы не знали о том, что несовершеннолетняя ждет ребенка. Семья девушки на учете правоохранительных органов не состояла и характеризовалась положительно. Отцом ребенка может являться подросток. Его личность сейчас также устанавливается. 

Реакция правоохранительных органов

Следователи при осмотре тела новорожденного не нашли следов насильственной смерти, но окончательные выводы будут сделаны экспертизой.Расследование обстоятельств гибели новорожденного находится на контроле прокуратуры Березников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Березники Пермского края судебно-медицинская экспертиза установит причины смерти новорожденного, которого горожане обнаружили на улице. Предварительно известно, что матерью ребенка является 16-летняя выпускница одной из школ Березников. Реакция жильцов дома на произошедшее На тело младенца днем 12 августа наткнулись жители дома № 71 на улице Мира. Очевидцы отмечают, что на месте уже работали сотрудники полиции и следователи СРК. Сотрудники правоохранительных органов обходили квартирантов, пытаясь установить место жительства молодой матери. Младенец, как отмечают жильцы дома, выглядел «достаточно крупным» из чего они сделали вывод, что ребенок, скорее всего, родился доношенным. Жильцы дома признались, что были шокированы увиденным. Что известно о предполагаемой матери ребенка По информации березниковских СМИ, ни сама девушка, ни ее родители якобы не знали о том, что несовершеннолетняя ждет ребенка. Семья девушки на учете правоохранительных органов не состояла и характеризовалась положительно. Отцом ребенка может являться подросток. Его личность сейчас также устанавливается.  Реакция правоохранительных органов Следователи при осмотре тела новорожденного не нашли следов насильственной смерти, но окончательные выводы будут сделаны экспертизой.Расследование обстоятельств гибели новорожденного находится на контроле прокуратуры Березников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...