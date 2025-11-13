Пострадавшего при взрыве школьника держат под наркозом, чтобы он не страдал от боли
Врачи держат ребенка в медикаментозном сне для купирования сильной боли после ранения
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Мальчика с тяжелыми травмами рук держат под наркозом в одной из больниц Подмосковья. Состояние ребенка прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«После ранения у ребенка сохраняется сильный болевой синдром, поэтому врачи держат его под седацией. Вернее, он почти постоянно спит», — сообщила детский омбудсмен. По словам Мишоновой, у мальчика повреждены обе руки — правая ручка пострадала особенно сильно, есть перелом и ранения. Медики вынуждены постоянно поддерживать ребенка в состоянии медикаментозного сна, чтобы справиться с болью.
Необходимость постоянного наркоза свидетельствует о крайней тяжести состояния ребенка. Такая мера применяется врачами только в самых серьезных случаях, когда нужно защитить пациента от болевого шока.
Несмотря на тяжелое состояние, детский омбудсмен настроена оптимистично. Мишонова отметила, что самый сложный этап уже позади, однако впереди еще предстоит восстановление и реабилитация. Она добавила, что мальчик демонстрирует стойкость и продолжает сохранять самообладание.
Мальчик пострадал в Красногорске (Подмосковье) из-за взрыва заминированной купюры: он заметил коробку с деньгами на детской площадке и подошел к ней. После детонации врачи ампутировали ребенку три пальца и часть фаланги пальца на другой руке. Травматолог-ортопед Максим Королев сообщил, что восстановление после подобных травм может занять до шести месяцев, также не исключено, что мальчику установят протезы.
