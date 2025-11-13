Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Знаменитости

Сын Михаила Ефремова рассказал о семейном проклятии

Актер Никита Ефремов поделился опытом в борьбе с семейным алкоголизмом
13 ноября 2025 в 15:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Актер Никита Ефремов сообщил, что победил алкоголизм после ухода из «Современника» и работы с психологами

Актер Никита Ефремов сообщил, что победил алкоголизм после ухода из «Современника» и работы с психологами

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Никита Ефремов заявил о победе над тяжелой наследственной проблемой, которая преследовала несколько поколений знаменитой актерской династии. Откровенным признанием о многолетней борьбе с алкогольной зависимостью актер поделился в эфире шоу Dreamcas.

«Первые шаги к этому были, когда в конце 2021 года я ушел из „Современника“ — мне действительно стало как-то легче. Может быть, это связано каким-то образом с родовым гнездом, и тем, что дед выпивал, отец выпивал — может быть, была некая миссия, что здорово, если бы на мне это закончилось», — рассказал актер, сообщает издание «Супер».

Для преодоления зависимости Никите Ефремову потребовалась масштабная работа над собой. Ему пришлось не только переосмыслить прошлое, но и разорвать многие связи, включая уход из театра, основанного его дедом. Помимо алкоголизма, 37-летний актер сумел победить и другую вредную привычку — курение. Ключом к успеху, по его словам, стала системная работа с психологами и открытый диалог о своих проблемах.

Продолжение после рекламы

Актер является наследником одной из самых известных театральных фамилий в России. Вместе со славой он осознанно унаследовал и пагубное пристрастие, от которого пострадали его дед Олег Ефремов и отец Михаил Ефремов. Олег Ефремов, основатель «Современника», так и не смог справиться с тягой к спиртному. Его сын Михаил повторил эту печальную судьбу, а его зависимость привела к трагическому ДТП со смертельным исходом в 2020 году.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал