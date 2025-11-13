Сын Михаила Ефремова рассказал о семейном проклятии

Актер Никита Ефремов сообщил, что победил алкоголизм после ухода из «Современника» и работы с психологами Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Никита Ефремов заявил о победе над тяжелой наследственной проблемой, которая преследовала несколько поколений знаменитой актерской династии. Откровенным признанием о многолетней борьбе с алкогольной зависимостью актер поделился в эфире шоу Dreamcas.

«Первые шаги к этому были, когда в конце 2021 года я ушел из „Современника“ — мне действительно стало как-то легче. Может быть, это связано каким-то образом с родовым гнездом, и тем, что дед выпивал, отец выпивал — может быть, была некая миссия, что здорово, если бы на мне это закончилось», — рассказал актер, сообщает издание «Супер».

Для преодоления зависимости Никите Ефремову потребовалась масштабная работа над собой. Ему пришлось не только переосмыслить прошлое, но и разорвать многие связи, включая уход из театра, основанного его дедом. Помимо алкоголизма, 37-летний актер сумел победить и другую вредную привычку — курение. Ключом к успеху, по его словам, стала системная работа с психологами и открытый диалог о своих проблемах.

