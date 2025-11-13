Врач раскрыл, насколько на самом деле опасен «новый вирус РСВ»

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) известен давно, еще раньше COVID-19 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Опасность респираторно-синцитиального вируса (РСВ) активно обсуждается в СМИ и соцсетях. Но на самом деле упоминаемый вирус давно уже знаком медицине. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

«На мой взгляд, каких-то особых опасностей он не представляет, если он не мутирует. Вирус тяжело протекает у детей раннего возраста, когда скапливается большое количество воспалительной жидкости в бронхах», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, респираторно-синцитиальный вирус известен давно, еще раньше COVID-19. Это обычная простуда, но в некоторых ситуациях он может вызвать пневмонию. Осипов добавил, что по мониторингу Роспотребнадзора в Московской области случаев респираторно-синцитиальной вирусной инфекции нет. На его взгляд информация про этот вирус, которая сейчас есть в соцсетях, преувеличена.

Продолжение после рекламы