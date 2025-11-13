Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Врач раскрыл, насколько на самом деле опасен «новый вирус РСВ»

Врач Осипов: вирус РСВ давно уже знаком медицине
13 ноября 2025 в 15:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) известен давно, еще раньше COVID-19

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) известен давно, еще раньше COVID-19

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Опасность респираторно-синцитиального вируса (РСВ) активно обсуждается в СМИ и соцсетях. Но на самом деле упоминаемый вирус давно уже знаком медицине. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

«На мой взгляд, каких-то особых опасностей он не представляет, если он не мутирует. Вирус тяжело протекает у детей раннего возраста, когда скапливается большое количество воспалительной жидкости в бронхах», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня»

По словам эксперта, респираторно-синцитиальный вирус известен давно, еще раньше COVID-19. Это обычная простуда, но в некоторых ситуациях он может вызвать пневмонию. Осипов добавил, что по мониторингу Роспотребнадзора в Московской области случаев респираторно-синцитиальной вирусной инфекции нет. На его взгляд информация про этот вирус, которая сейчас есть в соцсетях, преувеличена.

Продолжение после рекламы

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в мире распространяется новый респираторно-синцитиальный вирус, симптомы которого напоминают простуду. В некоторых публикациях утверждалось, что вирус представляет такую же опасность, как и COVID-19.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал