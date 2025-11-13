Зеленский поехал на фронт в российский регион после коррупционного скандала
На встрече с Зеленским обсуждались возможности приобретения дронов
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский посетил район Степногорска в Запорожской области. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады обороняют район Степногорска в Запорожской области. Сегодня встретился с защитниками», — написал Зеленский. Во время визита президент отметил их заслуги государственными наградами.
В ходе встречи основное внимание было уделено текущей ситуации на направлении и активизации штурмовых действий со стороны противника. Отдельно был поднят вопрос о реализации программ по закупке дронов. Обсуждались возможности приобретения дронов за собственные средства бригад и за электронные баллы в рамках программы «Армия дронов.Бонус». Также речь шла об особенностях применения дронов «Вампир». Президент подчеркнул, что все вопросы, поднятые во время разговора, будут тщательно проработаны, и по каждому из них будут найдены решения.
Ранее в сфере энергетики на Украине развернулся крупный коррупционный скандал. В его эпицентре — бизнесмен Тимур Миндич, который считается близким другом и, по некоторым данным, «кошельком» президента Владимира Зеленского. В рамках расследования фигурируют семь человек. Украинские СМИ сообщают, что подозреваемые разработали схему для получения взяток от поставщиков компании «Энергоатом». На данный момент некоторые из обвиняемых задержаны, однако Миндич успел выехать за пределы страны. Последствия скандала — отставка министра юстиции и обострение политического кризиса в государстве. Кроме того, у западных партнеров возникли сомнения относительно продолжения оказания помощи Украине. Подробности — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
