Зеленский поехал на фронт в российский регион после коррупционного скандала

На встрече с Зеленским обсуждались возможности приобретения дронов Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил район Степногорска в Запорожской области. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады обороняют район Степногорска в Запорожской области. Сегодня встретился с защитниками», — написал Зеленский. Во время визита президент отметил их заслуги государственными наградами.

В ходе встречи основное внимание было уделено текущей ситуации на направлении и активизации штурмовых действий со стороны противника. Отдельно был поднят вопрос о реализации программ по закупке дронов. Обсуждались возможности приобретения дронов за собственные средства бригад и за электронные баллы в рамках программы «Армия дронов.Бонус». Также речь шла об особенностях применения дронов «Вампир». Президент подчеркнул, что все вопросы, поднятые во время разговора, будут тщательно проработаны, и по каждому из них будут найдены решения.

