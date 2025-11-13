В США засняли прототип новейшей ядерной ракеты Фото: Wikipedia / Public Domain

В США в октябре стартовали испытания ядерного оружия. Как заявлял американский лидер Дональд Трамп, данный шаг стал ответом на проведение аналогичных испытаний в других государствах.

Вскоре после этого заявления журналисты зафиксировали проведение испытаний стратегического вооружения. Были замечены бомбардировщики B-52 с новыми ракетами AGM-181, способными нести ядерный заряд. Фотографам удалось сделать кадры нового оружия около авиабазы «Эдвардс». Что известно о новом ядерном вооружении США — в материале URA.RU.

Фотографии

В США СМИ опубликовали фотографии бомбардировщика B-52H с прототипом новейшей ядерной крылатой ракеты AGM-181А Long-Range Standoff. Хотя ВВС США публично не признали существование этого оружия, форма и конфигурация ракеты на снимках практически идентичны официальному изображению AGM-181 LRSO.

Продолжение после рекламы

Это уже второй случай обнаружения B-52 с ракетой AGM-181. Первые фотографии с испытаний появились в конце октября — начале ноября.

ВВС США публично не признали существование этого оружия. Но новые изображения показывают, что форма и конфигурация AGM-181 LRSO практически идентичны официальному изображению ракеты, опубликованной ранее.

Последние фото были сделаны, когда самолет пролетал над Калифорнией. Defense News заявили, что это редкая возможность увидеть один из самых секретных проектов в программе модернизации американских ядерных вооружений.

Как отметили в The Aviationist, самолет летел на небольшой высоте с одним внешним пилоном, на котором, установлена новая ракета. На нижней части крыльев бомбардировщика были заметны оранжевые полосы, которые обычно наносят на самолеты во время испытательных полетов.

Что известно о AGM-181 LRSO

Характеристики ракеты Фото: Инфографика URA.RU

Известно, что ядерная крылатая ракета LRSO разрабатывалась как средство повышения боевых возможностей стратегических бомбардировщиков в условиях современных военных угроз. AGM-181 разработала компания Raytheon. Она предназначена для установки на бомбардировщики B-52H Stratofortress и B-21 Raider. Боеприпас призван заменить устаревшую ракету AGM-86B, которая пока что остается единственной крылатой ракетой ВВС США с ядерным оснащением.

Особенностью AGM-181 является ее способность оставаться незамеченной для радаров противника: ракета движется с дозвуковой скоростью и повторяет рельеф местности, что существенно снижает вероятность ее обнаружения. AGM-181А LRSO может быть оснащена боеголовкой W80-4, мощность которой варьируется от 5 до 150 килотонн — это в десять раз превышает мощность заряда, использованного в Хиросиме. Предполагаемая дальность полета ракеты составляет 2400 километров. А издание TWZ предположило, что конструкция планера дозвуковой ракеты обеспечит ей сниженную радиолокационную заметность.

Известно, что с 2022 года было успешно осуществлено девять масштабных летных испытаний ракеты AGM-181 LRSO. В ходе тестов была подтверждена возможность ее безопасного отделения от самолета B-52H.

По актуальным оценкам, цена одного экземпляра AGM-181 достигает примерно 14 миллионов долларов. Известно, что в рамках программы LRSO запланирован выпуск 1020 единиц AGM-181A.