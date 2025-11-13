Переговорный демарш Украины и главная цель России: о чем рассказал Песков 13 ноября

Песков считает, что переговорная позиция Украины будет только ухудшаться Фото: Роман Наумов © URA.RU

Если Киев сейчас откажется от диалога с Москвой, впоследствии Украине придется вести переговоры с гораздо худшей позиции. Для России же главное — обеспечить свою безопасность и «застраховать» ее для будущих поколений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе традиционного конференц-колла. Другие заявления пресс-секретаря президента РФ — в материале URA.RU.

О выходе Украины из мирных переговоров

Украине рано или поздно все равно придется вести мирные переговоры, но тогда ее положение может оказаться хуже, чем сейчас. Так Песков прокомментировал материал в The Times, которая со ссылкой на главу украинского МИД Сергея Кислицу сообщила о приостановке мирных переговоров России и Украины.

«Украинская сторона … должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций», — сказал Песков. Он отметил, эти позиции у киевского режима ухудшаются изо дня в день, а нежелание украинской власти поддерживать диалог — печальная ситуация. Песков добавил, что в Кремле обратили внимание на высказывания Кислицы.

О желании России решать проблемы мирным путем

Россия по-настоящему хочет мира, она предпочла бы урегулировать конфликт на Украине политико-дипломатическими методами. Так Песков прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио, что Россия не стремится к миру.

«Мы вряд ли сможем согласиться с ним. Россия хочет мира, Россия открыта для урегулирования украинской проблемы политико-дипломатическими средствами», — сказал Песков.

О ходе спецоперации

Поскольку возможности продолжать диалог с Киевом нет, специальная военная операция будет продолжена до достижения целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, заявил Песков.

«Двери для этого [диалога] закрыты со стороны киевского режима. Поэтому мы продолжаем специальную военную операцию. Для России главное — обеспечить свою безопасность и застраховать ее для будущих поколений», — подчеркнул он.

Об исторических лекциях Мединского и этике переговоров

Исторические лекции помощника президента РФ Владимира Мединского очень интересные. Так считают в Кремле, заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU о выпаде главы МИД Украины Кислицы в адрес Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

«Мне кажется, с кем бы ты ни вел переговоры, его нужно уважать и, как минимум, быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны. Это правило дипломатии, правило хорошего тона. Хотя … в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем. Сами мы находим исторические лекции Мединского глубокими, интересными, увлекательными и содержательными», — сказал Песков.

О желании Трампа провести ядерные испытания

В случае проведения ядерных испытаний другими странами Россия примет ответные меры и будет действовать соответственно. Так Песков прокомментировал объяснение Рубио, что ядерные испытания в США могут быть направлены на проверку безопасности оружия.

«Наш президент уже неоднократно повторял… Если кто-то будет проводить ядерные испытания, Россия будет действовать соответственно», — подчеркнул Песков. «Испытания ядерного оружия означают, что будет прерван этот достаточно длительный период, когда действовал всеобъемлющий запрет на них», — добавил Песков.

Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился «немедленно начать» испытания ядерного оружия. 5 ноября Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, где поручил проанализировать целесообразность начала подготовки к аналогичным испытаниям.

Об изменении позиции Европы по отношению к России

Одно заявление президента Финляндии Александра Стубба, что Европе и России надо восстановить диалог, не сделает погоды в Старом Свете. Поэтому не стоит усматривать тенденции об изменении позиции Европы по отношению к РФ, подчеркнул Песков.

В то же время представитель Кремля согласился, что диалог Европы с Россией в какой-то момент будет восстановлен. «Рано или поздно это придется делать», — сказал Песков.

Ранее экс-президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Европе пора начинать вести прямой диалог с Россией, как это делают США. С ним согласился нынешний глава страны Александр Стубб.

О прямой линии Путина