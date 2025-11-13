«Мне очень обидно»: солист «Динамита» объяснил, почему группа распалась после «Суперстара»

Группа «Динамит» распалась после «Суперстара» Фото: пресс-служба НТВ

Недавно в шоу-бизнесе стали курсировать слухи, что после участия в «Суперстаре» участники группы «Динамит» разбежались по разным сторонам. Солист группы Илья Зудин в разговоре с URA.RU это подтвердил. Певцы действительно решили не продолжать совместную карьеру.

«Мы решили работать поодиночке, — признался Илья. — Так вышло. Илья поставил такие условия, которые я не смог удовлетворить. Это случилось еще в середине проекта. Поэтому теперь я выступаю один».

Илья говорит: ему несколько обидно, что воссоединения группы, о котором мечтали тысячи их поклонников, не случилось. Потому как после удачного выступления в «Суперстаре» их творческая судьба могла сложиться по-другому.

Продолжение после рекламы

«Обидно, конечно, что так произошло, — продолжает артист. — Но мы, как правило, обижаемся на собственные ожидания. То, что я ожидал, не сложилось. Поэтому, конечно, мне обидно».

По словам Ильи, после финала «Суперстара» он получил сотни поздравлений. Он в очередной раз поблагодарил всех за поддержку.

«Многие, конечно, поздравили, — продолжает Илья. — К счастью, к медным трубам я был подготовлен несколько заранее».

Итоги шоу «ВИА Суперстар» не стали неожиданными. Победу в конкурсе одержали «Поющие гитары», которые сразу вырвались на лидирующие позиции. Второе место разделили «Лесоповал» и «Динамит», набравшие одинаковое количество баллов. Причина, по которой не удалось победить «Поющие гитары», по мнению Ильи Зудина, довольно банальна.

«Все очень просто: победитель может быть только один, — говорит Илья. — Двух победителей не бывает. Я считаю, что „Поющие гитары“ победили совершенно заслуженно. Они — достойные люди, наши старшие друзья. То, что нам не хватило до первого места всего нескольких баллов, лично мне не обидно. Наоборот, было радостно, что мы хорошо выступили и дошли до финала».

Илья Зудин, по его собственному признанию, кайфанул на проекте Фото: пресс-служба НТВ

Зудин говорит: о том, что участвовал в «Суперстаре», он нисколько не жалеет. Наоборот, благодарит создателей проекта за то, что позволили экспериментировать.