Володин рассказал, водительские права каких стран признает Россия

Водительские права граждан стран, где русский язык не имеет официального статуса, не могут признаваться в РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Водительские права граждан стран, в которых русский язык не имеет статус официального, не могут признаваться в России», — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Он заявил, что для вождения автомобиля в России гражданам таких стран необходимо сдавать экзамены в РФ на общих основаниях.