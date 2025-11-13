Володин рассказал, водительские права каких стран признает Россия
Для вождения автомобиля в России мигрантам необходимо сдавать экзамены в РФ
Водительские права граждан стран, где русский язык не имеет официального статуса, не могут признаваться в РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Водительские права граждан стран, в которых русский язык не имеет статус официального, не могут признаваться в России», — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Он заявил, что для вождения автомобиля в России гражданам таких стран необходимо сдавать экзамены в РФ на общих основаниях.
В ходе обсуждения Володин напомнил, что ранее Госдума не поддержала законопроект, который предлагал признавать на территории России водительские права граждан Армении. Несмотря на тесные связи между двумя странами, в Армении русский язык не закреплен как государственный или официальный. Председатель Госдумы провел параллель с Беларусью и Киргизией, где русский язык имеет официальный статус. По словам Володина, это не ущемление чьих-либо прав, а общие подходы и принципы, которые обеспечивают безопасность на дорогах.
