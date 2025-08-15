В ХМАО выставили на торги производственную базу легендарной нефтяной компании за 140 миллионов рублей

Нефтяная компания из ХМАО продает базу с оборудованием из-за банкротства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяная компания из ХМАО продает производственную базу с оборудованием из-за банкротства
Нефтяная компания из ХМАО продает производственную базу с оборудованием из-за банкротства Фото:

В Югре выставили на торги производственный комплекс обанкротившейся компании «Красноленинскнефтегаз», когда-то считавшейся флагманом нефтяной отрасли региона. Начальная цена имущества составляла почти 140 миллионов рублей, сейчас она снизилась на 11,5 млн.

«На продажу выставлен комплекс недвижимости производственного назначения, принадлежавший компании-банкроту НК „КНГ“ в Октябрьском районе ХМАО. Начальная цена составляла 137,7 млн рублей, сейчас — 126,26 миллионов», — сообщил URA.RU представитель электронной торговой площадки. Он уточнил, что цена может еще снизиться.

Комплекс расположен в поселке Полтавский. На территории находятся капитальные здания, склады, ангары, краны и открытые площадки для хранения крупногабаритного оборудования.

Ранее URA.RU писало, что «Красноленинскнефтегаз» в советское время был пионером освоения месторождений Западной Сибири. Сегодня предприятие находится в стадии банкротства и постепенно продает активы, включая технику, вахтовые поселки и объекты недвижимости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре выставили на торги производственный комплекс обанкротившейся компании «Красноленинскнефтегаз», когда-то считавшейся флагманом нефтяной отрасли региона. Начальная цена имущества составляла почти 140 миллионов рублей, сейчас она снизилась на 11,5 млн. «На продажу выставлен комплекс недвижимости производственного назначения, принадлежавший компании-банкроту НК „КНГ“ в Октябрьском районе ХМАО. Начальная цена составляла 137,7 млн рублей, сейчас — 126,26 миллионов», — сообщил URA.RU представитель электронной торговой площадки. Он уточнил, что цена может еще снизиться. Комплекс расположен в поселке Полтавский. На территории находятся капитальные здания, склады, ангары, краны и открытые площадки для хранения крупногабаритного оборудования. Ранее URA.RU писало, что «Красноленинскнефтегаз» в советское время был пионером освоения месторождений Западной Сибири. Сегодня предприятие находится в стадии банкротства и постепенно продает активы, включая технику, вахтовые поселки и объекты недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...