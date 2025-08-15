В ХМАО выставили на торги производственную базу легендарной нефтяной компании за 140 миллионов рублей

В Югре выставили на торги производственный комплекс обанкротившейся компании «Красноленинскнефтегаз», когда-то считавшейся флагманом нефтяной отрасли региона. Начальная цена имущества составляла почти 140 миллионов рублей, сейчас она снизилась на 11,5 млн.
«На продажу выставлен комплекс недвижимости производственного назначения, принадлежавший компании-банкроту НК „КНГ“ в Октябрьском районе ХМАО. Начальная цена составляла 137,7 млн рублей, сейчас — 126,26 миллионов», — сообщил URA.RU представитель электронной торговой площадки. Он уточнил, что цена может еще снизиться.
Комплекс расположен в поселке Полтавский. На территории находятся капитальные здания, склады, ангары, краны и открытые площадки для хранения крупногабаритного оборудования.
Ранее URA.RU писало, что «Красноленинскнефтегаз» в советское время был пионером освоения месторождений Западной Сибири. Сегодня предприятие находится в стадии банкротства и постепенно продает активы, включая технику, вахтовые поселки и объекты недвижимости.
