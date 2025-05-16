Банкротство, связь с Украиной и Кипром: что известно о легендарной нефтяной компании из ХМАО

Нефтяная компания «Красноленинскнефтегаз» (НК «КНГ») когда-то считалась флагманом нефтяной отрасли Югры. Она была в числе предприятий, которые начали добычу нефти и газа на месторождениях ХМАО. Сегодня от былого величия остались только активы, выставленные на торги, миллиардные долги и судебные споры, включая борьбу за имущество на Украине, переданное в руки кипрской офшорной компании. Агентство URA.RU провело собственное расследование и рассказывает, как легендарное предприятие оказалось в такой ситуации.
Золотая эпоха: как все начиналось
История компании берет начало в 1982 году. Тогда на базе нефтегазодобывающего управления «Красноленинскнефть» было создано производственное объединение «Красноленинскнефтегаз» (ПО «КНГ»). В советский период компания стала пионером освоения богатейших месторождений Западной Сибири — Талинского, Ем-Еговского и многих других. В 1983 году был добыт первый миллион тонн нефти, а к 1989 году объемы достигли 13,5 миллионов тонн в год. Предприятие внедряло передовые технологии — гидроразрыв, наклонно-направленное бурение, активно развивало инфраструктуру.
Эпоха перемен
После распада СССР компания прошла через череду преобразований. Часть активов перешла к структурам «Сиданко», затем ТНК, а после 2013 года — «Роснефти». Однако вместе с этим на рынке появилось и новое юридическое лицо — ООО «Нефтяная компания Красноленинскнефтегаз». Оно зарегистрировано в 1997 году в качестве преемника производственно-технической базы и нефтесервисных функций прежнего объединения. Именно это общество стало вести независимую деятельность, предоставляя услуги по бурению, ремонту скважин и обслуживанию нефтяной инфраструктуры в ХМАО и ЯНАО.
Долги и финансовый крах
К 2020-м годам финансовое положение НК «КНГ» стало стремительно ухудшаться. По данным арбитражного суда ХМАО, компания накопила долги перед крупными кредиторами, в том числе Сбербанком и ВТБ. Попытки оздоровить предприятие оказались неэффективны: выручка падала, а обязательства росли.
В сентябре 2021 года ООО «НК КНГ» официально признали банкротом. С этого момента началось конкурсное производство, в рамках которого имущество компании постепенно выставляется на продажу через публичные торги. Общий размер требований кредиторов достиг нескольких миллиардов рублей.
Распродажа Мерседесов и вахтовых городков
На торги выставили десятки объектов — от дорогой техники до недвижимости. Например, в одном из лотов предлагались 29 единиц транспорта, включая два автомобиля Mercedes S500, которые продавались со скидкой почти в пять раз: с 15 до 3 миллионов рублей.
Сейчас на торгах выставлены и крупные производственные площадки. Один из самых дорогих лотов — вахтовый поселок на 700 человек с заправкой, газом, электричеством и резервуарами для хранения топлива. Все объекты распродаются с одной целью — покрыть долги предприятия.
Украина и Кипр: попытка спрятать активы
Отдельного внимания заслуживает история с зарубежными активами. Конкурсный управляющий попытался вернуть имущество компании, расположенное в Полтаве (Украина), но столкнулся с неожиданной преградой. В ходе расследования выяснилось, что активы были переданы кипрской офшорной компании Talence Investment Limited, связанной с прежним руководством.
Сделка была признана мнимой: в суде доказали, что передача произошла без фактической оплаты и с целью вывода имущества из конкурсной массы. Арбитражный суд поддержал управляющего, отклонив жалобу экс-директора Сергея Розенберга, который пытался оспорить решение.
Что дальше
В настоящее время компания не ведет хозяйственную деятельность, а ее имущество уходит с молотка. Речь о возрождении предприятия уже не идет. Вскоре активы, оставшиеся от легендарного объединения, перейдут в другие руки. Но «Красноленинскнефтегаз» останется символом того, как некогда важнейшее предприятие может утратить позиции, оказавшись в центре судебных споров, долговых обязательств и попыток обналичивания имущества через офшоры.
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