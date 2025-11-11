Москва будет выделять по три миллиарда рублей на поддержку Крыма

Общая сумма выделенных Крыму средств достигла порядка 53 миллиардов рублей Фото: Роман Наумов © URA.RU

Правительство Москвы намерено продолжить финансовую поддержку Республики Крым. В течение следующих трех лет город будет выделять по три миллиарда рублей ежегодно. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Сергей Семенович (Собянин) — спасибо ему — принял решение еще по три млрд рублей на три следующие года выделить нам», — сказал Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Общая сумма средств, выделенных Крыму правительством Москвы, достигла порядка 53 миллиардов рублей.

Средства будут направлены на различные сферы жизни региона. В частности, планируется улучшить состояние объектов здравоохранения, благоустроить придомовые и общественные территории и обновить парк общественного транспорта. Аксенов подчеркнул, что часть средств будет направлена на финансовое обеспечение мер поддержки участников СВО.

