Москва будет выделять по три миллиарда рублей на поддержку Крыма
Общая сумма выделенных Крыму средств достигла порядка 53 миллиардов рублей
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Правительство Москвы намерено продолжить финансовую поддержку Республики Крым. В течение следующих трех лет город будет выделять по три миллиарда рублей ежегодно. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Сергей Семенович (Собянин) — спасибо ему — принял решение еще по три млрд рублей на три следующие года выделить нам», — сказал Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Общая сумма средств, выделенных Крыму правительством Москвы, достигла порядка 53 миллиардов рублей.
Средства будут направлены на различные сферы жизни региона. В частности, планируется улучшить состояние объектов здравоохранения, благоустроить придомовые и общественные территории и обновить парк общественного транспорта. Аксенов подчеркнул, что часть средств будет направлена на финансовое обеспечение мер поддержки участников СВО.
В пресс-службе Кремля ранее проинформировали о состоявшейся встрече Владимира Путина с Сергеем Аксеновым. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией федеральной целевой программы и национальных проектов, поддержкой предпринимательской деятельности и развитием дорожной инфраструктуры.
