Российского депутата арестовали из-за 50 кг ртути

Происшествия

Криминал

Депутат заксобрания Приморья Оганесян арестован из-за 50 кг ртути
14 ноября 2025 в 06:58
Оганесян обвиняется в незаконном сбыте ядовитых веществ (фото из архива)

Оганесян обвиняется в незаконном сбыте ядовитых веществ (фото из архива)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат законодательного собрания Приморья Артавазд Оганесян арестован по подозрению в незаконном сбыте 50 килограммов ртути. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Депутат Оганесян заключен под стражу», — рассказал источник РИА Новости. По данным прокуратуры, депутат и два его сообщника приобрели 50 килограммов металлической ртути с целью незаконного сбыта.

Ядовитое вещество было продано за 350 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей) лицу, которое участвовало в оперативно-розыскном мероприятии. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконный сбыт ядовитых веществ организованной группой», его ход и результаты поставлены прокуратурой на контроль.

