Десятки тысяч человек остались без света в Мурманской области
В Мурманской области отключили освещение
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В некоторых населенных пунктах Мурманской области произошло отключение электроэнергии. По данным пресс-службы Главного управления МЧС по региону, без электроснабжения остались более 22 тысяч человек и почти 40 социально значимых объектов.
«Ночью в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация об отключении электроснабжения на территории Мурманской области в населенных пунктах: Печенгский муниципальный округ, ЗАТО поселок Видяево, ЗАТО город Заозерск, сельское поселение Ура-Губа Кольского муниципального района», — заявили в ГУ МЧС по региону. Информацию передает ТАСС.
Всего под отключение попали 359 жилых домов, в которых проживают 22 534 человека, включая 4 765 несовершеннолетних, а также 39 социально значимых объектов. В настоящее время на месте работают аварийные бригады, в состав которых входят девять человек и две единицы техники. Ведется уточнение информации.
Ранее сообщалось, что 14 ноября, в Астраханской области пройдут массовые отключения электроэнергии, связанные с плановыми ремонтными работами на электросетях. Об этом информируют представители ПАО «Россети Юг». Отключение электричества затронет значительное количество жилых домов, а также ряд социальных объектов, включая школы, больницу, поликлинику и котельную. Массовые отключения предусмотрены не только в областном центре, но и в Приволжском, Икрянинском и Харабалинском районах.
