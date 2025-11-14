Десятки тысяч человек остались без света в Мурманской области

В Мурманской области отключили освещение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В некоторых населенных пунктах Мурманской области произошло отключение электроэнергии. По данным пресс-службы Главного управления МЧС по региону, без электроснабжения остались более 22 тысяч человек и почти 40 социально значимых объектов.

«Ночью в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация об отключении электроснабжения на территории Мурманской области в населенных пунктах: Печенгский муниципальный округ, ЗАТО поселок Видяево, ЗАТО город Заозерск, сельское поселение Ура-Губа Кольского муниципального района», — заявили в ГУ МЧС по региону. Информацию передает ТАСС.

Всего под отключение попали 359 жилых домов, в которых проживают 22 534 человека, включая 4 765 несовершеннолетних, а также 39 социально значимых объектов. В настоящее время на месте работают аварийные бригады, в состав которых входят девять человек и две единицы техники. Ведется уточнение информации.

