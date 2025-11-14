Трамвай сбил девочку в Екатеринбурге. Фото
Девочка переходила дорогу в неположенном месте (архивное фото)
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Екатеринбурге на Старой Сортировке утром 14 ноября трамвай сбил школьницу. Движение остальных составов парализовано, рассказал очевидец.
«На остановке „Дружининская“ кто-то попал под трамвай. Стоит десятый трамвай, а за ним еще парочка», — передает слова собеседника telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам кондуктора, пострадала школьница.
Инспекторы ДПС и скорая помощь находятся на месте аварии. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию города. Там пояснили, что ребенок жив, подробная информация будет позже.
