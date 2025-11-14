«На остановке „Дружининская“ кто-то попал под трамвай. Стоит десятый трамвай, а за ним еще парочка», — передает слова собеседника telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам кондуктора, пострадала школьница.

Инспекторы ДПС и скорая помощь находятся на месте аварии. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию города. Там пояснили, что ребенок жив, подробная информация будет позже.