Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Трамвай сбил девочку в Екатеринбурге. Фото

14 ноября 2025 в 09:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Девочка переходила дорогу в неположенном месте (архивное фото)

Девочка переходила дорогу в неположенном месте (архивное фото)

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге на Старой Сортировке утром 14 ноября трамвай сбил школьницу. Движение остальных составов парализовано, рассказал очевидец.

«На остановке „Дружининская“ кто-то попал под трамвай. Стоит десятый трамвай, а за ним еще парочка», — передает слова собеседника telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам кондуктора, пострадала школьница.

Инспекторы ДПС и скорая помощь находятся на месте аварии. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию города. Там пояснили, что ребенок жив, подробная информация будет позже.

Продолжение после рекламы

Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал