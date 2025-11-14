Челябинка погибла на пожаре в Троицке

С огнем боролись 14 человек и три единицы техники Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Троицке на пожаре погибла 50-летняя женщина. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Огнеборцы Троицкого пожарно-спасательного отряда работали на тушении частного жилого дома по улице Школьная. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров. На месте работали 14 человек и 3 единицы техники», — пояснили в ведомстве.