Челябинка погибла на пожаре в Троицке
С огнем боролись 14 человек и три единицы техники
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
В Троицке на пожаре погибла 50-летняя женщина. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
«Огнеборцы Троицкого пожарно-спасательного отряда работали на тушении частного жилого дома по улице Школьная. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров. На месте работали 14 человек и 3 единицы техники», — пояснили в ведомстве.
Когда с огнем удалось справиться, спасатели обнаружили тело 52-летней женщины. Предварительно, причиной трагедии стала неосторожность при курении.
